Gaspart a Messi: "Te lo chiedo in ginocchio, resta. Ma se vai, porta 700 milioni"

Joan Gaspart, ex presidente del Barcellona, è tornato a parlare di Lionel Messi. "Te lo chiedo per favore e te lo chiedo in ginocchio a nome di milioni di fan: non so se Bartomeu e Koeman si siano messi in ginocchio, ma se non mi ascolti c'è un contratto e in questi casi non si perdona nemmeno un euro . Una volta che ti viene chiesto in ginocchio, se vuoi andare puoi accettare solo la clausola dei 700 milioni ", ha detto in un'intervista a Mediaset.