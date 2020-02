vedi letture

Gaspart: "Napoli complicato. Messi resterà a lungo, simbolo del Barcellona"

Lunga intervista de Il Mattino a Joan Gaspart, ex dirigente del Barcellona nonché nemico pubblico del Napoli ai tempi della trattativa per Maradona: "Accettai l'offerta di Ferlaino a tardissima ora, quando il presidente del Napoli decise di salire su un aereo privato e si presentò a Barcellona, nell'ultimo giorno utile. Messi? Resterà a lungo, è un simbolo del barcelonismo e qui vivono bene i suoi figli. Per noi l'ispirazione è vincere Liga e Champions League, la squadra non dovrà pensare al ritorno in casa, la partita con il Napoli è complicata".