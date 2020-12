Gasperini-Atalanta, il futuro è tutto da scoprire. Nonostante il rinnovo fino al 2023

Le vittorie aiutano ad allontanare i malumori. Il clima in casa Atalanta, dopo il passaggio del turno, è sembrato sereno e meno burrascoso, con Gasperini decisamente rilassato rispetto ai giorni passati. Sospiro di sollievo? Sicuramente sì, le dimissioni ipotizzate alla fine non sono arrivate: un traguardo storico non poteva essere oscurato da una mossa simile. Il futuro, però, è tutto da scoprire. Il tecnico atalantino ha firmato un rinnovo fino al 2023, ma al termine della stagione bisognerà tirare una linea e capire se andare avanti nella stessa direzione.

NIENTE DIMISSIONI - La paura generale riguardava l’imminente decisione del tecnico di Grugliasco. Nomi di sostituti e fonti certe a parte, il Gasp ha lanciato un segnale chiaro al termine della partita con l’Ajax: su determinate cose non ci si può passare sopra, ma alla fine quello che conta è il campo. Una presa di posizione corretta anche perché sarebbe un vero peccato non condurre più una squadra forgiata a propria immagine e somiglianza durante cinque anni di gestione. Il merito maggiore è stato quello di ripartire da zero, sempre e comunque: una rosa smantellata e rivoluzionata, ma i risultati al termine della fiera sono sempre gli stessi.

FINO AL 2023? - Il prolungamento c’è già stato. Lo stesso Percassi ha ufficializzato l’accordo raggiunto per altre due stagioni: Gasperini rimane, lo ha confermato anche Luca Percassi - amministratore delegato del club orobico -, al termine del match contro i lancieri. I traguardi raggiunti al termine del campionato influenzeranno eventuali scelte, ma i principali obiettivi della proprietà sono due: quello di ritornare in Europa anche il prossimo anno e trattenere l'attuale allenatore. La fiducia c'è e non viene scalfita da simili episodi, ma il tutto dipenderà anche dalle decisioni che verranno prese dai singoli. A ogni modo ipotesi e scenari hanno poco senso dopo un periodo simile: soltanto il tempo saprà dare risposte più precise.