Gasperini: "Atalanta reduce da due annate diverse, ma molto positive"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervista concessa ai microfoni di Premium Sport da Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta che ha ribadito la sua volontà di restare a Bergamo anche il prossimo anno: "Veniamo da due stagioni molto diverse tra loro, ma entrambe positive. Quest'anno abbiamo valorizzato diversi giocatori, tra cui Ilicic e Barrow, e c'è stata la conferma di Cristante. Per me in questo momento è impossibile trovare un ambiente migliore di questo, con la società c'è un legame molto forte e queste due stagioni hanno un po' capovolto le abitudini di tutti quanti".