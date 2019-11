© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gian Piero Gasperini fa di necessità virtù. E in realtà cambia in maniera opposta rispetto al solito. Perché nelle sfide da dentro-fuori, il tecnico atalantino aveva sempre utilizzato Ilicic come prima punta. Condicio sine qua non l'assenza di Duvan Zapata, altrimenti titolarissimo in una gara come questa, ma l'idea è stata quella di - a differenza delle altre volte - scegliere finalmente un attaccante di peso, per dare profondità all'azione.

DINAMO MENO FORTE? Certo, può darsi anche che il canovaccia sia differente. La Dinamo meno forte rispetto a City, Roma e Napoli, quindi più attaccabile e con un possesso più alto, tanto da sfruttare le caratteristiche del centravanti colombiano. Perché l'esclusione di Ilicic ha comunque un significato: nella passata annata aveva fatto meglio da subentrato che non da partente.