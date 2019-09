Gasperini: "Champions? All'Inter breve e sfortunata. Ora sapore diverso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gian Piero Gasperini torna in Champions League. Il tecnico dell'Atalanta, che ha già affrontato la massima competizione nel 2011 alla guida dell'Inter, ne ha parlato oggi in conferenza stampa: "La Champions ce la siamo conquistata sul campo, quell'altra è stato un passaggio - molto breve e sfortunato - sicuramente questa ha un valore completamente differente, non c'è nessun dubbio. In questo momento io e anche la squadra non riusciamo a vedere troppo in là. Noi abbiamo tutte queste partite, tutte di livello. Rispetto all'Europa League incontriamo squadre che hanno vinto i rispettivi campionati, i numeri uno nei loro paesi. Dovremo essere bravi a concentrarci sull'avversario. Il campionato deve diventare molto importante, se facciamo bene lì possiamo fare bene anche in Champions. Devo dire che i ragazzi ci sono".