Gasperini: "Champions? Girone che ci dà la possibilità di fare punti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Torino, l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato così anche del sorteggio di Champions League: "C'è fiducia, ma non deve essere troppa. Lo Shakhtar è in seconda fascia e ha messo in difficoltà molte squadre. È chiaro che questo girone ci dà sulla carta la possibilità di fare qualche punto. In Champions è sempre difficile, poi tutto il resto sono chiacchiere". Le avversarie della Dea saranno, appunto, Shakhtar, Dinamo Zagabria e Manchester City.