Gasperini: "Champions? Vogliamo fare bella figura contro mostri sacri"

Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta di Bologna, Gian Piero Gasperini ha parlato anche del sorteggio di Champions in programma domani: "Non so cosa aspettarmi. È una grandissima opportunità per noi, un motivo di prestigio, troveremo dei mostri sacri e cercheremo di fare bella figura. Sarà anche un modo per strutturarci al meglio in campionato", le parole del tecnico dell'Atalanta.