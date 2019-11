Gasperini: "City forte ma partiamo da 0-0. Vogliamo fare risultato"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Manchester City: "nonostante tutto siamo ancora dentro e abbiamo ancora le nostre possibilità. Dobbiamo fare risultato domani contro una squadra fortissima, lo abbiamo visto all'andata. Partiremo dallo 0-0 e speriamo di fare bene. Avremo un seguito incredibile dei tifosi, per loro sarà una festa a prescindere".

Dobbiamo aspettarci un'Atalanta diversa domani? Magari più coperta.

"Abbiamo fatto un sacco di punti in questi anni, domani giocheremo contro una squadra forte e proveremo a fare risultato con le nostre armi".

Chi le piacerebbe allenare del City?

"Hanno 20 o 23 giocatori tutti fortissimi. Nonostante questo non è riuscita a vincere la Champions. Questo fa capire quanto sia difficile giocare in questa competizione".

Cosa regalerebbe a Guardiola?

"Una bella bottiglia di vino".

In merito a ciò che è successo a Balotelli, cosa farebbe se un suo giocatore facesse lo stesso?

"Gli insulti e i cori hanno davvero stancato. Non si può generalizzare tutto il pubblico. Non si deve sparare nel mucchio, non rende giustizia".