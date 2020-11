Gasperini: "Complimenti di Kloop sono un grande merito. Coi reds per capire il nostro livello"

Klopp ha tessuto le lodi dell'Atalanta, ha detto che c'è molto da imparare... il discorso vale anche per lei? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Gian Piero Gasperini, allenatore della Dea che alla vigilia della sfida di Champions League ha risposto così: "I complimenti di Klopp per noi sono un grande merito ma domani c'è una partita a cui noi arriviamo con l'intenzione di poterci misurare con i numeri uno d'Europa e del mondo, vogliamo capire qual è il nostro livello a confronto di una squadra così quotata. Per noi è un grande test di prestigio sotto questo aspetto, questo è l'aspetto con cui noi arriviamo a confrontarci in questa partita".

