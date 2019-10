Gasperini: "Con la Roma poteva nascere qualcosa ma amo l'Atalanta"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lunga intervista di Gian Piero Gasperini al Corriere dello Sport, con il tecnico dell'Atalanta che ha parlato anche della scorsa estate quando è stato vicino alla panchina della Roma: "Poteva nascere qualcosa, ma era già in corso un altro amore. Sono in debito con Bergamo, farò sempre di più". L'allenatore ha parlato anche della sfida contro la Lazio, definendola una squadra forte con molti giocatori pericolosi in attacco, visto che non saprebbe chi togliere a Inzaghi tra Immobile, Correa, Milinkovic e Luis Alberto.

Parole anche per l'infortunio di Duvan Zapata. Gasperini ha attaccato, in maniera indiretta, le soste: "Spero finisca questo scempio delle Nazionali, sarebbe meglio condensare le gare in un'unica sosta". Gasp si aspetta di più da Muriel, mentre vorrebbe che Gomez facesse più gol: "Se lo carichi regge la pressione".

Infine la Champions, con il doppio confronto con il Manchester City all'orizzonte: "Guardiola l'ho ammirato ovunque. Affrontare i più bravi ci libererà la testa dallo strss del risultato e potremo misurarci con il City".