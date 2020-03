Gasperini: "Cosa manca per lo Scudetto? Un altro salto di qualità, anche sul mercato"

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 7-2 di Lecce, l'allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ha confessato cosa manca alla sua Atalanta per compiere l'ultimo step: "È il quarto anno che viaggiamo in proiezione dei 70 punti, per vincere il campionato bisogna farne di più. Serve un salto di qualità che presuppone tante cose, anche la filosofia del mercato (ride, ndr)", le sue dichiarazioni ai cronisti.