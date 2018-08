Gasperini: "CR7 ha portato un effetto positivo per tutto il calcio italiano"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Copenaghen, decisiva per l'accesso in Europa League: "Passare il turno è l'obiettivo per il quale ci siamo preparati da inizio luglio, per noi è fondamentale arrivare ai gironi di Europa League. È stato un periodo un po' travagliato, pensavamo di essere qualificati poi è arrivata la sentenza che ha ribaltato tutto e ci ha costretto a giocare i preliminari. Abbiamo fatto buoni risultati fin qui, compreso il campionato e ora ci attende il momento cruciale".

Sul terreno di gioco del Mapei Stadium: "Preoccupa un po', dobbiamo fare la partita giocando in casa e il terreno non aiuta. Siamo un po' dispiaciuti, ma qui siamo ospiti e il Sassuolo ci ha messo sempre nelle condizioni migliori per giocare fino ad oggi. Purtroppo c'è questo problema e i più dispiaciuti sono loro. Passeremo sopra anche a questo".

Sul mercato: "Io sono sempre stato sereno. Inutile tornare sulle solite questioni, ora abbiamo 5-6 mesi di impegni importanti e domani è fondamentale perché vogliamo avere una stagione ricca di impegni.".

Su Cristiano Ronaldo: "Il suo arrivo ha portato un effetto positivo per tutto il calcio italiano, c'è la sensazione che finalmente ritornino i più bravi. Io ho avuto la fortuna di vivere il periodo in cui tutti i migliori al mondo erano qui e il campionato era molto seguito. Per tornare a questo abbiamo bisogno che i migliori tornino qui, le grandi squadre possono farlo. A Pescara giocava Leo Junior, uno dei migliori brasiliani, è un effetto a cascata per tutto il movimento".

Sulla scelta in attacco tra Zapata e Barrow: "La formazione la do domani, prima ai giocatori. Sono giocatori che possono dare un contributo decisivo".