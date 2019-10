Gasperini: "Dobbiamo migliorare nella capacità di mantenere il risultato"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato alla vigilia della sfida contro l'Udinese della sconfitta subita contro il Manchester City. L'Atalanta ha giocato bene per mezzora, poi si è arresa alla maggiore qualità dei rivali: "I complimenti alimentano la capacità di poter crescere e migliorare anche in campionato. Vogliamo fare molto bene nelle prossime tre partite, crediamo ancora che con 7 punti si possa arrivare almeno al terzo posto. C'è ancora questo traguardo possibile, ce la giocheremo con tutta la ferocia possibile. È evidente che i complimenti sono piacevoli, ma il risultato è stato molto pesante. Abbiamo un problema che ci trasciniamo dall'inizio, non tanto quando dobbiamo fare risultato ma quando dobbiamo mantenere il risultato. Siamo meno bravi a difendere, è successo con il City ma potevamo portarla molto più a lungo. Dobbiamo migliorare la capacità di mantenere il risultato".

Rileggi tutta la conferenza di Gasperini