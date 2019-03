Gasperini: "Domani dobbiamo sfatare la tradizione negativa con la Samp"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quello di domani sarà un vero e proprio scontro diretto per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che affronterà la Sampdoria a Marassi. Il mister dei nerazzurri ha parlato in conferenza stampa dell'avversario e degli ultimi incroci non positivi per gli orobici: "Domani sarà una gara particolare anche per sfatare questa tradizione negativa che abbiamo con la Samp negli ultimi incontri. Noi vogliamo cercare di dare continuità alla prova con la Fiorentina. Nel recente passato con i blucerchiati c'è capitato di fare delle buone gare ma di uscire con la sconfitta, partite capitate sempre in momenti particolari. La Samp è protagonista di questi ultimi campionati, una squadra competitiva e con cui abbiamo sempre battagliato".