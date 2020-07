Gasperini e il fattore climatico: "A volte mi stanco a veder correre i ragazzi"

Undici giorni alla fine della Serie A e il fattore climatico, con il caldo tipico del mese di luglio, si si fa sentire sui campi della massima serie. "Giocare col Sole da qualche problema in più - spiega Gian Piero Gasperini, tecnico della Dea in vista del match contro il Bologna -, ma la squadra mi è piaciuta comunque. Anche per noi tecnici è un tour de force e ammetto che a volte mi stanco anche a veder correre i miei ragazzi... (ride, ndr). Battute a parte ci sono difficoltà importanti per tutti. Vedo comportamenti encomiabili da parte di tutte le squadre, sono stati un buon esempio per tutto il calcio e per tutti gli sportivi".