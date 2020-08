Gasperini e l'esperienza all'Inter: "Non fu un fallimento. Il Trabzonspor mi fece crescere"

Nel corso del colloquio con la Gazzetta dello Sport, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è tornato anche sulla sua esperienza all'Inter, raccontando le sue sensazioni dopo quasi 10 anni: "Ogni esperienza mi è servita, anche le peggiori. Io non porto rancore per il periodo interista. Non lo considero un fallimento, ma un passaggio di formazione. In coppa, contro il Trabzonspor, per la prima e unica volta, abiurai alle mie idee: difesa a 4. Fu una sconfitta preziosa. Mi servì per dare ancora più forza alle mie convinzioni. Dopo i 5 gol presi dal City ho pensato a un assetto più prudente. Ma ci ho rinunciato, anche ripensando al Trabzonspor".