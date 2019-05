Gasperini e la nuova Atalanta: "Luca Percassi sarà più coinvolto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il contratto ce l'ho da tempo, quello di oggi era solo un momento al termine di una stagione in cui la squadra ha ottenuto un risultato straordinario ed era quindi giusto mettere le basi per il futuro". Parole e pensieri di Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta che tramite il sito ufficiale ha commentato la decisione del club di andare avanti insieme anche il prossimo anno. "L'Atalanta - prosegue - è andare sempre più in alto e quindi deve organizzarsi sempre meglio, ma in questo il club è bravissimo. Bisogna far durare i sogni il più a lungo possibile, questa società cresce sotto tutti gli aspetti: avrà lo stadio, un centro sportivo di primo ordine. Però bisogna porre le basi anche per la squadra del futuro e il fatto che Luca Percassi sarà più coinvolto in questa società è il segnale che tutto potrà andare ancora meglio".

L'Atalanta sarà più forte - Gasperini ha poi parlato di tifosi nerazzurri. Ed è tornato sulla squadra che verrà: "I tifosi dell'Atalanta sono un modello, quello che hanno fatto in questi tre anni seguendoci ovunque rappresenta davvero Bergamo. Io sono molto felice e contento, non ci sarà tanto tempo per le vacanze ma questa è una fortuna perché mi piace lavorare e pensare alla prossima stagione. Il prossimo anno si potrà costruire una squadra anche migliore, questa è una società che cresce in continuazione".