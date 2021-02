Gasperini e la staffetta: "Controllate le statistiche, solo Zapata ha più presenze di Muriel"

Nella conferenza stampa di oggi, Gian Piero Gasperini ha affrontato anche il tema della staffetta tra Duvan Zapata e Luis Muriel: "Io vi suggerirei di controllare le statistiche di Muriel, ne ha fatte 29. Lui partecipa sempre, a parte il minutaggio. È un giocatore che viene impiegato sempre, forse dopo Zapata il più impiegato". Numeri alla mano, in effetti, si tratta dei due giocatori con più presenze per la Dea in questa stagione: Zapata 31 e Muriel 29. Minutaggi, però, completamente diversi: 2,016' in campo per il primo, 1.162' per il secondo. Come diceva qualcuno, basta che funzioni.

