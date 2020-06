Gasperini e le polemiche per l'espulsione: "Ero prevenuto con Abisso. Ma rosso ingiusto"

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, al termine della sfida vinta 4-1 contro il Sassuolo, ha parlato della sua espulsione per proteste a metà del secondo tempo su risultato di 4-0: “Non ho detto nulla di grave all’arbitro, non c’erano gli estremi per l’espulsione. Però le decisioni al VAR sono state pesanti: ero prevenuto con Abisso (al VAR, riferimento alla sfida col Cagliari, ndr), questo non va bene da parte mia, ma il secondo gol annullato è pesante”.

