Gasperini esalta Lammers: "Con Van Basten non c'entra ancora nulla ma ha grande classe"

Dopo il successo contro il Cagliari, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "I margini di crescita ci sono sempre anche nelle migliori partite. Devo dire che non siamo mai rimasti sull'errore, la giocata successiva l'abbiamo sempre fatta bene".

Tante belle azioni. I pochi tifosi presenta diceva che sembrava di essere al luna park.

"Stiamo giocando bene, con tanta qualità e gol belli. Oggi finalmente c'era un po' di gente però è questo il nostro rammarico. In una stagione dove l'Atalanta fa così tanti gol e successo non avere pubblico è una crudeltà".

La prodezza di Lammers?

"E' un giocatore che ci siamo accorti subito che ha tanta qualità. Ha grande margine di crescita soprattutto dal punto di vista fisico. Non voglio fare paragoni scomodi ma in certe movenze è un centravanti olandese con grande classe. Non c'entra ancora niente con Van Basten ma il fisico longilineo con questa coordinazione, con questa tecnica e con queste finte è il classico olandese di quel periodo".

I tuoi giocatori si sentono superiori.

"E' indubbio che abbiamo raggiunto convinzione in quello che facciamo dettata dal fatto che abbiamo fatto risultati con prestazioni contro squadre importanti e noi sappiamo che quando riusciamo a fare certe cose siamo competitivi. In questi momento devo frenare gli eccessi quando siamo ampiamente in vantaggio ma questa è una condizione positiva per me. Stiamo riuscendo a inserire anche i nuovi arrivati come Romero. Sugli esterni abbiamo bisogno di avere delle alternative perchè Gosens e Hateboer stanno facendo gli straordinari".

Il 26 settembre del 2016 a Pescara col Crotone è iniziato tutto.

"In quel momento non potevamo immaginare quanto fosse successo in questi quattro anni. I giocatori ora sono cambiati tutti da quella gara ma quell'idea era già forte in quel momento. Non c'erano stati risultati all'inizio ma dopo quella vittoria abbiamo fatto una striscia incredibile anche contro squadre importanti. Sicuramente è nato tutto lì".

L'episodio del pareggio di Godin?

"Noi sapevamo che Godin ha fatto gol in tutto il mondo di testa e sapevamo che poteva venire a colpire lì. Abbiamo cercato di mettere le nostre contromisure, ci ha fregato lo stesso ma questo noi lo mettiamo in preventivo. Abbiamo cercato di limitarlo ma lui è stato bravo. Questa è una forza mentale dell'Atalanta: giocare oltre gli episodi che possono essere positivi o negativi".

Girone con Liverpool e Ajax?

"Se volevamo un girone prestigioso lo abbiamo avuto. L'unico vero rammarico è che non ci possa essere pubblico. Di questi otto mesi è quello che ci manca enormemente. Oggi la gente ci ha accompagnato allo stadio, un po' di gente c'era allo stadio ma è chiaro che solo quando ci sarà il pubblico allo stadio si tornerà al vero calcio. E questa Atalanta ha bisogno, con questi risultato, anche di avere il suo pubblico".