Gasperini fa le carte all'attacco: "Malinovskyi e Miranchuk? È più pronto Lammers"

vedi letture

"È più pronto Lammers, ha fatto anche due gol e ha giocato di più. Vediamo se sarà disponibile oggi. Miranchuk ha fatto un bellissimo esordio, ma è più un giocatore che entrerà a gara in corso. Malinovskyi sta meglio, è comunque a disposizione. Miranchuk è un giocatore in definizione, cerchiamo di conoscerlo al meglio per poterlo mettere nelle giuste condizioni. Lo abbiamo visto pochissimo, è diverso quando giochi 90'. Peccato per questo mese".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Gasperini