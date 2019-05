Gasperini: "Fatto qualcosa di straordinario. Futuro? Priorità all'Atalanta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la qualificazione in Champions League conquistata contro il Sassuolo, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni de La Domenica Sportiva: "E' da luglio che stiamo giocando, poi l'asticella si è sempre spostata, ci abbiamo creduto. E' stata una stagione fantastica, i giocatori sono stati straordinari, raggiungendo il record di gol, siamo terzi in classifica. I complimenti che vengono fatti a me devono essere girati ai calciatori che hanno fatto qualcosa di straordinario".

Quando è arrivata la svolta?

"Devo dire che abbiamo avuto una svolta quando abbiamo recuperato Ilicic e ho portato Gomez nella posizione più arretrata. Gomez due anni prima era stato uno splendido finalizzatore ma poi le cose cambiano e non avevamo alternative in quel momento, avevamo ceduto Cristante. Quando è rientrato Ilicic si è sbloccato Zapata, abbiamo segnato tantissimo, lì ho avuto fiducia. La squadra non è era più preoccupata dall'episodio o dal gol subito, aveva sempre la possibilità di fare risultato. La sconfitta col Milan ci ha rallentato ma alla fine ci siamo riusciti".

Sul futuro?

"Nei prossimi giorni parlo con il presidente con il quale sono legatissimo, ho un contratto con l'Atalanta, ho la priorità con l'Atalanta, poi in base a quello si vedrà".

La vittoria in casa del Napoli decisiva?

"Per tanti mesi il limite dell'Europa League e della Champions erano uno o due punti con tantissime squadre coinvolte. Si poteva passare dalla Champions a niente nel giro di pochi punti. La gara prima di Napoli avevamo pareggiato con l'Empoli nella gara col record di tiri, ma la vittoria di Napoli poi ci ha dato, anche per il calendario, poi è diventato accanita per tutti, le altre sbagliavano poco ma noi siamo diventati perfetti".