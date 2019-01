© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha commentato ai canali ufficiali del club il successo contro il Cagliari in Coppa Italia: "Una bella soddisfazione vincere questa partita perché arrivata su un campo difficile contro una squadra difficile da affrontare. Qualificazione ottenuta con grande merito e sono molto soddisfatto perché per come abbiamo giocato. Cagliari era un tabù da sfatare e il fatto di aver vinto è un bel segnale. Abbiamo lavorato bene, è una partita importante anche in funzione del campionato, perché partita vera".

Prossimo avversario in Coppa Italia, la Juventus a Bergamo: "Sono 4 anni che vincono tutto in Italia, noi per il terzo anno di fila e se non altro stavolta giochiamo la partita secca in casa anche se loro quando c'è la qualificazione in mezzo giocano al massimo. Ci siamo guadagnati questa opportunità e sarà una bella serata".