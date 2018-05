Gasperini-Giampaolo: dall'Europa al salto. Aspettando le mosse delle big

Da una parte Gian Piero Gasperini, dall'altra Marco Giampaolo. Due allenatori che sognano ancora la qualificazione in Europa League, a tre giornate dalla fine del campionato, ma che sperano anche nella chiamata di una big per la prossima stagione, dopo le ottime cose fatte sulle panchine di Atalanta e Sampdoria. Andando con ordine, relativo alla classifica, il tecnico orobico sta facendo il secondo miracolo consecutivo: i nerazzurri hanno fatto una bellissima figura in campo internazionale nella stagione in corso, superando il girone con Lione ed Everton e andando a un passo dalla qualificazione agli ottavi nella super sfida contro il Borussia Dortmund, e se non inciamperanno nelle ultime tre giornate di campionato avranno la possibilità di tornare a confrontarsi in Europa anche nella prossima stagione, segno che il progetto va avanti e che grandi meriti sono da assegnare proprio a Gasperini, capace di tenere i suoi sulla corda anche con il triplo impegno.

Per quel che riguarda Marco Giampaolo invece il discorso è diverso: la sua Samp nel campionato in corso è partita fortissimo, ha poi subito un brusco stop ma si è poi ripresa e punta adesso alla qualificazione in Europa League. Il lavoro dell'allenatore è sotto gli occhi di tutti, anche perché è praticamente dovuto ripartire da zero dopo la rivoluzione della rosa in estate e insieme al suo collega Gasperini potrebbe anche lasciare a fine stagione, sempre che possa arrivargli un'offerta da non poter rifiutare da parte di una big. Per Giampaolo si è parlato anche di ipotesi Napoli, se come sembra Maurizio Sarri dovesse andarsene dal capoluogo campano, mentre per l'attuale tecnico dell'Atalanta, dopo la sfortunata parentesi all'Inter, potrebbe essere arrivato il momento di un'altra grande chance, come premio per la sua ottima carriera tra Genova e Bergamo.