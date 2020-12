Gasperini in vista di Juve-Atalanta: "Ilicic ancora in disparte. Miranchuk? Oggi può allenarsi"

Qual è il punto sugli infortunati? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta che alla vigilia della sfida contro la Juventus ha risposto così: "Ilicic è ancora in disparte. Oggi Miranchuk può fare il primo allenamento, è risultato negativo. L'Atalanta dovrà fare una grande prestazione, ma dovrà proporsi con fiducia. Non c'è tantissimo tempo per preparare la partita, adesso è così per tutti".

Ilicic può recuperare?

"Non lo so, fino a ieri non si è allenato. Ha problemi alla gola".

