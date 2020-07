Gasperini: "KO Mbappé? Dispiace, è un grandissimo. Non vogliamo vincere sulle disgrazie altrui"

vedi letture

“Dispiace, non lo sapevo. Mbappé è un grandissimo, spero non sia una cosa seria”. Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, commenta a Sky, dopo l’1-1 contro il Milan, l’infortunio di Mbappé, prossimo avversario della Dea in Champions col suo PSG: “Dispiace, non vogliamo vincere sulle disgrazie altrui. Anzi, se vinci contro questo tipo di giocatori il tuo risultato è ancora più valorizzato”.

A breve tutte le parole di Gasperini.