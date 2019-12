Gasperini: "Kulusevski straordinario: via da qui perché deve giocare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della sfida contro il Milan, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN: "I balli a fine partita? Sono richiese della gente, non si può rifiutare. Chiudiamo un 2019 fantastico, la prestazione di oggi è il coronamento della stagione, Adesso facciamo la pausa di Natale, e poi avremo tanti belli impegni. Malinovskyi può giocare anche a centrocampo. È un giocatore di indubbio valore, l'abbiamo capito subito. L'impatto con il campionato italiano è difficile, ma lui ha sempre fatto delle prestazioni importanti. È un giocatore in evoluzione, è intelligente sotto l'aspetto tattico. Credo abbia giocato quasi sempre, in questo momento è uno di quei quattordici o quindici giocatori affidabili, e forse questa è la nostra forza: abbiamo un gruppo di giocatori interscambiabili. Non giochiamo sempre così, però spesso. Subito dall'inizio oggi è andata bene. La sconfitta di Bologna bruciava molto, c'è stato qualche strascico della partita di Champions, con qualche infortunio.

Sui tanti elogi che la sua squadra riceve, il tecnico fa un endorsement ai suoi giocatori: "Io ricevo tanti complimenti, ma girateli a questi ragazzi. Potrebbero ben figurare anche nelle big. Quest'anno abbiamo avuto tante gare, il chiodo fisso era superare il turno in Champions. Vogliamo arrivare in Europa, la Champions è difficile, Juve e Inter sono inarrivabili, Lazio e Roma stanno facendo bene. Ma siamo in quel gruppo di squadre. L'Europa per noi può essere una costante, l'ambizione è quella. Kulusevski è un giocatore dell'Atalanta, sta facendo cose straordinarie. Già a sedici anni si allenava con noi e aveva doti straordinarie. Se può restare? Bisognerebbe chiederlo al presidente Percassi (ride, ndr). È andato via perché nel suo ruolo c'erano Gomez, Ilicic, era arrivato Malinovskyi. Lui ha bisogno di giocare, e a Parma ha trovato l'ambiente ideale per esplodere subito. I Percassi rimangono con i piedi per terra, com'è giusto che sia. Ho un gruppo di giocatori solido, ma l'Atalanta può pensare al futuro, ha una grande opportunità di inserire giocatori per il futuro".