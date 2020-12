Gasperini: "L'anno scorso la Roma era una squadra di valore, oggi è una delle big di Serie A"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con la Roma, mister Gian Piero Gasperini ha esaltato così la crescita dei suoi prossimi avversari in campionato: "Troviamo una squadra in condizione e che fa tanti gol, i giallorossi hanno trovato il passo giusto. La Roma era una compagine di valore già lo scorso anno, ma oggi troviamo una delle big del torneo. Questa partita arriva in un momento in cui il campionato è in una parte accesa. Tutte le migliori squadre stanno dando il massimo, sarà una sfida molto interessante, visto anche il nostro momento. Si incontrano due squadre che vogliono far bene".