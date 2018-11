Gasperini: "L'Inter è la squadra che butterà giù la Juve dal trono"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini parla anche della sua precedente esperienza sulla panchina dell'Inter: "Io non ho rancore verso gli interisti e mi spiace che molti ce l’abbiano con me. Forse hanno interpretato la mia analisi come un attacco all’Inter, ma io dicevo soltanto che la società all’epoca non era strutturata per vincere, infatti ha faticato per anni. Solo ora ha messo le basi per costruire un futuro importante. Io dico che l’Inter, in prospettiva, è la squadra che butterà giù la Juve dal trono. Quanto a Mourinho, non ho trovato offensivo il suo gesto. Il calcio ha bisogno di ironia. Più che la mano, mi ha fatto ridere la smorfia buffa".