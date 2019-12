© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo contro il Milan, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo avuto dei momenti, specie nella mia prima vita al Genoa, che c'era grande spinta della società. Dalla C siamo arrivati in Europa, poi da lì si è interrotta. Ora sta attraversando un momento delicato, spiace per Thiago ma è una società che per l'entusiasmo che potrebbe raggiungere altri obiettivi. Spiace anche per Preziosi che abbiamo vissuto insieme tanti anni e sicuramente abbiamo fatto tanto di buono".

Atalanta perfetta?

"La perfezione non esiste però siamo talmente testardi che la ricerchiamo sempre".

Risultati attraverso il gioco?

"Credo che ci siano tante vie per raggiungere i risultati. E' vero che il risultato conta tantissimo, ma ci sono tante strade per raggiungerlo. Io penso, come Sarri, che se lo raggiungi attraverso una qualità di gioco hai più possibilità di raggiungerlo. Non sta scritto da nessuna parte che se giochi male fai risultato".