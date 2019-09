© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite della versione online del Corriere della Sera, Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato di tutti i temi più importanti legati alla prima, storica, stagione della Dea da dividere fra campionato e Champions League.

Il tecnico piemontese ha parlato anche della scelta, maturata in estate, di rimanere a Bergamo nonostante le lusinghe della Roma: "Penso sia normale che dopo una stagione come quella che abbiamo vissuto si aprano tante opportunità. Ma la priorità per me era rimanere qui con la sfida della Champions da affrontare. Credo che lo stesso ragionamento lo abbiano fatto anche molti giocatori".