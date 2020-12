Gasperini: "Non avere i tifosi allo stadio è beffardo e crudele. Il pubblico ci manca"

Una serata di festa, ma senza tifosi. L’Atalanta sfiderà l’Ajax in una gara cruciale per il proseguimento della propria avventura in Champions League, e Gian Piero Gasperini rivolge un pensiero agli spalti vuoti: "Bergamo ha pagato per prima in Europa la tragedia del Covid. Dopo tanti mesi la situazione è paradossalmente migliore rispetto ad altre zone, ma quello che ancora manca è avere il pubblico allo stadio. L'appartenenza alla squadra è sempre stata fondamentale, non era mai capitato di giocare partite di Champions senza tifosi. È l'aspetto più crudele e beffardo di tutto quanto. Con i nostri tifosi sarebbe stato una festa, c'è sempre la soddisfazione di portare Bergamo e la sua gente in giro per l'Europa. Cercheremo di onorare al meglio la partita di domani".

