Gasperini: "Non vogliamo giocare a porte chiuse, piuttosto meglio tante gare ravvicinate"

Dopo la vittoria per 7-2 conquistata in casa del Lecce, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "

Non vi siete fermati nemmeno sul 2-5?

"E' il nostro modo di giocare con pregi e difetti, però pure sul 2-0 abbiamo rimesso in discussione la gara avviata bene, poi siamo stati capaci di fare quello che abbiamo fatto in condizioni difficili contro una squadra che sta facendo bene. Quando giochiamo così però facciamo gol e diamo il nostro meglio".



L'Atalanta è una grande?

"Per me l'Atalanta è una grande squadra, ai vertici da anni, ha fatto bene in Europa League, ora sta facendo bene in Champions, è chiaro che c'è sempre la speranza di fare di più, io non ho dubbi e sono molto felice di quello che stiamo facendo".



Sulle gare rinviate e sul Coronavirus?

"Vivendo questa situazione, a Bergamo è stata una settimana un po' particolare, è difficile, è complicata, non mi sento di dire cosa sia meglio, dobbiamo cercare di fare squadra perché non la abbiamo sotto controllo, non sappiamo se andrà peggio o meglio, non possiamo fare altro che accettare le decisioni di chi deve prenderne già di difficili in questi giorni perché non abbiamo ancora sotto controllo questo fatto. Io a porte chiuse non giocherei mai, piuttosto ci giochiamo il campionato in 15 giorni mattino, pomeriggio e sera. Giocare a porte chiuse non ha senso, sia che giochiamo in casa che in trasferta, a prescindere dalle questioni economiche, poi sulle altre decisioni aspetto perché c'è qualcosa di più serio. Forse noi a Bergamo la stiamo vivendo più seriamente. Quando questo problema grosso sarà controllato, vedremo. A noi ci sembrava tutto bellissimo, poi si è spento tutto di colpo, non mi sento di fare polemica, qualunque decisione venga presa sembra sia sbagliata. Ma a porte chiuse no, mi rendo conto che il campionato possa essere falsato ma siamo di fronte ad una questione di forza maggiore. Lazio? Se dobbiamo giocare lunedì sera possiamo farlo, poi martedì andiamo a Valencia. Tanto per noi conta di più la gara con la Lazio, in Champions se va bene ok se non ci torniamo il prossimo anno. In questo momento è necessario fare squadra, posso mettere la disponibilità mia e della mia squadra per cercare di venire fuori da questo momento".