© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gian Piero Gasperini dovrà fronteggiare un'emergenza in avanti nell'ultima sfida del girone di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, sfida in programma domani alle 18.55. Ma l'allenatore atalantino non si dice troppo preoccupato. "Lo Shakhtar ha più chance, sono dettate dalla classifica. Per entrambe, per non rischiare, deve assolutamente vincere. Aspettare anche il risultato di Zagabria. Una vittoria ci porta in Europa, o in Champions o in Europa League. È chiaro che abbia qualche vantaggio in più. Domani Ilicic non c'è, non c'è Zapata, ci è già capitato nell'ultimo mese. Come quando Ilicic è stato squalificato con il Cagliari, siamo stati quattro partite senza entrambi i giocatori. Avremo soluzioni diverse, come abbiamo fatto in queste quattro partite".