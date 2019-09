Gasperini paga la mossa, scacco matto Mazzarri. I voti agli allenatori

© foto di www.imagephotoagency.it

Una settimana fa era stato quasi geniale, stavolta è quasi cervellotico. Contro la SPAL, al Paolo Mazza, il tecnico dell'Atalanta sul 2-1 per i ferraresi aveva inserito Malinovskyi e Muriel, varando un modulo con cinque giocatori molto offensivi e ribaltandola grazie a due grandi invenzioni del colombiano. Stavolta, sul 2-2, decide di sostituire un Pasalic in stato di grazia, almeno fino a quel momento, per inserire Muriel: Gomez sulla linea dei centrocampisti e un modulo decisamente troppo offensivo. Va detto che il 3-2 arriva da un calcio di punizione, ma poi corre subito ai ripari inserendo Malinovskyi per il capitano, ri-equilibrando il centrocampo. Gli manca un mediano, chissà perché Freuler in panchina. Oggi bocciato, capita anche ai più bravi. Voto 5.

Quasi ineccepibile invece il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, che prova a giocare a specchio contro l'Atalanta, usando Meite e Berenguer come incursori e affrontando i difensori in uno contro uno. Belotti sfianca Djimsiti, Berenguer si fa beffe di un Toloi ancora indietro di condizione (da rivedere), alla fine sono le palle inattive a fare la differenza. Solitamente l'Atalanta ne ha il dominio, segnando molti gol in stagione grazie ai corner, stavolta Hateboer si perde due volte il diretto avversario. Poi si chiude ed è quasi impossibile scalfire la coltre: bravo e anche fortunato. Voto 6,5.