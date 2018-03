Gasperini: "Pausa per le Nazionali devastante per l'Atalanta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata di conferenza stampa per Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta che ha parlato alla vigilia della sfida contro l'Udinese valida per la 30esima giornata di Serie A. Gasp s'è così espresso sulle tante defezioni: "L'anomalia sono stati gli otto mesi prima senza infortuni particolari, a questo giro le Nazionali sono stati devastanti per noi. Oltre a Spinazzola e Ilicic c’è anche Berisha che non sta benissimo per una botta presa a Verona e con l’Albania non ha giocato. Per Spinazzola è una cosa un po’ più lunga, per Ilicic difficile il recupero per martedì. Gomez ha avuto qualche problema ma si è allenato, per Petagna è qualcosa che si trascina da tempo. Caldara? Non so se sarà pronto già per la Sampdoria", riporta Calcioatalanta.it.

Su questo finale di stagione: "Saranno - prosegue Gasperini - dieci prove molto equilibrate per tutte le concorrenti. Leggo di chi pianifica cinque-sei vittorie, ma secondo me è meglio navigare a vista e guardare gara per gara cercando di ottenere il massimo".