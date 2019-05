Gasperini-Percassi, oggi il summit decisivo. Possibile la permanenza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si terrà in giornata odierna l'incontro tra Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, e il presidente Antonio Percassi. Un quadro della situazione chiaro, spiega Tuttosport oggi in edicola, con il numero uno del club che annuncia pure la possibilità di giocare la Champions League nel rinnovato stadio di Bergamo. C'è un contratto per altre tre stagioni, Gasp a Bergamo è amatissimo, la società non vuole farlo partire e c'è l'intenzione di avere un confronto schietto e sincero. Con al centro la campagna estiva che porterà rinforzi e conferme all'Atalanta.