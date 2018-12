© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sfida contro il Genoa non sarà una gara come le altre per Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta che in conferenza ha detto: “L’avversario di turno ha incassato molti gol e questo ne ha condizionato i risultati. All’inizio forse ha raccolto oltre i meriti, adesso è l’esatto contrario. Prandelli può essere la persona giusta per ridare serenità all’ambiente. Il campionato è equilibrato e le pressioni sono davvero tante: non ci sono compagini tagliate fuori da nulla, c’è un gruppone in mezzo alla classifica. Chi vince con continuità scala posizioni facilmente. Marassi? Per me tornare in quello stadio è un’emozione grande. Non mi ci sono mai trovato in grande difficoltà. Alla mia esperienza al Genoa mi sono qualificato all’Europa League due volte senza mai rischiare di retrocedere. Sono stato fortunato a passare dal Genoa all’Atalanta, nel senso dell’ambiente che mi apprezza così tanto e come prospettive”, le parole riportate da Calcioatalanta.it.