Gasperini presenta la Juventus: "Mi piace molto il percorso che sta facendo Andrea Pirlo"

Gian Piero Gasperini presenta la Juventus in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i campioni d'Italia. Queste le parole del tecnico dell'Atalanta: "Hanno cambiato l'allenatore, ha aggiunto nuovi giocatori. A me piace il percorso che sta facendo Pirlo, intendo come squadra. Ha perso Pjanic, ma hanno aggiunto altri giocatori come Athur e McKennie. Era una squadra già molto forte, ultimamente ha vinto un derby, col Genova e con il Barcellona. Forse sarebbe stata meglio incontrarla prima. È arrivata prima nel girone di Champions League e per noi è una gara importante. Negli anni siamo cresciuti, le prime partite giocate a Torino erano diverse. Questo è un bel tema: contro una Juve forte sarà importante avere il giusto atteggiamento".

