Gasperini: "Questa Atalanta è fortissima, ora ci giochiamo la Champions"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata in casa della Lazio, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperiniha parlato ai microfoni di Radio Rai: "Un risultato fantastico per noi, grazie a questi ragazzi che stanno stupendo tutti e anche me. Poi partiamo sempre in svantaggio, sembra che lo facciamo a posta ma non è così, è incredibile come giocano, c'è grande fiducia, la prossima settimana sarà una settimana dove speriamo di raccogliere risultati e andare ancora avanti. 4° posto, lo meritate? Questo sì, gli esami superati sono tutti di alto livello contro grandi squadre, anche per partite giocate e meritate sul campo, in questo momento abbiamo la posizione che meritiamo. Le parole di Ranieri? Arrivati a questo punto la posta è molto alta per tutti, ognuno utilizza i suoi mezzi, Ranieri è una persona corretta, lo ha detto per stimolare la Lazio, l'obiettivo erano loro e non l'Atalanta, noi abbiamo superato una squadra forte ma oggi l'Atalanta è stata fortissima. Vede l'Inter? La classifica la sappiamo, intanto abbiamo messo una buona ipoteca sull'Europa League ma dobbiamo fare dei punti ancora, giocheremo con tutte le nostre forze per la Champions, avremo due partite in casa e una a casa della Juventus, abbiamo un piccolo vantaggio su ci insegue e ce lo teniamo. Momento migliore della sua carriera? E' una grande momento, sì direi di sì, per la continuità di risultati, anche con il Genoa abbiamo ottenuto tanto ma non mi era mai successo così di continuo, stiamo facendo grandi risultati e tanti di questi giocatori potrebbero giocare in grandi squadre".