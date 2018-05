Gasperini: "Resto all'Atalanta, mai pensato di andare via"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Resto, l'intenzione di andare via non c'è mai stata. Ho un lungo contratto con l’Atalanta e spero di rimanere a Bergamo per molti anni. Per me è l'ambiente ideale, lavoro con una società generosa, seria, affidabile e competente". Così il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, parlando al Corriere di Bergamo sgombra il campo da ogni dubbio sulla sua permanenza a Bergamo. "Se ho mai avuto l'intenzione di cambiare aria? A un certo punto ho pensato a un'esperienza all'estero, ma è un'idea che ho scartato immediatamente. La mia porta è rimasta sempre chiusa. Andarmene poi sarebbe stato un brutto gesto nei confronti del club e della piazza", ha proseguito il tecnico nerazzurro.