Gasperini si gode la sua turbo-Atalanta: "Non è normale fare così tanti gol"

"Non è mai normale fare così tanti gol, spesso quattro. E' veramente qualcosa di straordinario. Dopo un inizio difficile di questa competizione abbiamo preso un po' le misure. Arriviamo da quattro vittorie di fila. Noi abbiamo preso come una competizione che aiuta a crescere e migliorare. Lo abbiamo visto anche stasera che ci sono ampi margini per noi. Siamo molto felici di quello che abbiamo rappresentato per un territorio che soffre così tanto". Così Gian Piero Gasperini al termine dello storico successo che porta la sua Atalanta ai quarti di finale di Champions League.