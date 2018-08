Gasperini su Cornelius: "Rapporto ottimo. Qualcuno parla a mio nome"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Copenaghen, decisiva per l'accesso in Europa League. Ecco le sue parole sulla vicenda Cornelius, che ha tenuto banco nella giornata di ieri: "Ho un ottimo rapporto con lui, è un ragazzo straordinario, con me si è sempre comportato bene. Sono un po' rammaricato e dispiaciuto, cerco di lavorare con lo staff di far rendere al meglio i calciatori. Mi dispiace essere tirato in ballo, non conosco il suo procuratore, perché il calciatore vuole andare via... qualcuno parla a mio nome, in modo sbagliato. Mi auguro e spero che possa fare bene".