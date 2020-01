© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella conferenza stampa dopo il pokerissimo rifilato al Parma, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini s'è a lungo soffermato su Dejan Kulusevski, attaccante classe 2000 attualmente in prestito agli emiliani che in settimana la Dea ha ceduto alla Juventus: "Dejan potenzialmente è un giocatore importante. Ha delle qualità atletiche che nessun giocatore della prima squadra, nemmeno Castagne ha una potenza aerobica del genere. In pochi calciatori si vede, deve crescere sotto alcuni aspetti tecnici. Per me sarà un grande centrocampista, anche se poi giocava da attaccante. La Juventus ha fatto un grandissimo investimento, l'Atalanta ha fatto molto bene a darlo al Parma. Qui giocava sicuramente meno, pensiamo a Papu, Ilicic, Zapata, Muriel, Malinovskyi. Non avrebbe avuto lo spazio, questo è certo. È andata benissimo così, la società ci credeva e ci crede molto, altrimenti non lo avrebbe dato senza riscatto. A sedici anni l'ho portato in ritiro in prima squadra, ma con i giocatori che abbiamo noi... Non è facile.Un giocatore di vent'anni è un grande investimento, le società come la Juve hanno delle mire, ma qui ci sono giocatori da big vera, che vanno a fare i titolari nella Juve o nell'Inter".

