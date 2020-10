Gasperini su Miranchuk: "Non aveva mai fatto una partita con noi, neanche in allenamento"

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato di Ilicic e Miranchuk. "Il russo è stato fuori un mese, ha ripreso da pochissimo, non ha mai fatto una partita con noi in campo aperto. Qualcosa con la Primavera, ma si è presentato con un infortunio abbastanza lungo. Josip è sulla via del recupero, speriamo di riprendere anche Malinovskyi. Lammers e Miranchuk devono fare degli spezzoni, ma in attacco siamo davvero coperti".