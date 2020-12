Gasperini su Robin Gosens: "Non credo sia sottovalutato. E' uno dei migliori nel suo ruolo"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Bologna, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini s'è soffermato a lungo anche su Robin Gosens, esterno sinistro titolare della Dea: "Non penso sia sottovalutato, gioca anche in nazionale. Già questo è un biglietto da visita per ciò che sta facendo in campionato, per i gol che realizza. Molto spesso l'attenzione viene rivolta a chi fa gol, ma nel suo ruolo è uno dei migliori".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Gian Piero Gasperini