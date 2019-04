© foto di www.imagephotoagency.it

Nella conferenza post-gara, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha provato ad anticipare qualche tema della finale del 15 maggio contro la Roma. "Giochiamo a Roma, sul campo della Lazio. Sicuramente possono avere molto pubblico, la Coppa gli è sfuggita ultimamente ma noi siamo abituati a giocare in trasferta. Abbiamo tre quarti di Bergamo al seguito, non ci sentiremo troppo fuori casa. Poi certo, conta solo vincere la finale, nel frattempo abbiamo qualche partita di campionato mica male. Siamo in una posizione molto molto buona, nel giro di due tre punti ci sono Roma, Torino, Milan, Lazio stessa... ci farà pensare un po' meno alla finale. È una stagione migliore di quella di due anni fa". le parole di Gasp.