Gasperini: "Tanti flop dopo l'addio all'Atalanta? Non Bastoni, Cristante e Mancini"

Intervistato da Sport Week, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato così dei suoi più fulgidi talenti e delle difficoltà che molti suoi ex trascinatori hanno invece riscontrato dopo il grande salto in una big: "Zapata ha conosciuto un'evoluzione fantastica. Si parla giustamente tanto di Lukaku, ma fino all'infortunio Duvan era avvero devastante. E poi Gosens: ha già fatto sette gol in stagione. Lui è l'esempio di come, oltre i mezzi fisici, conti la testa".

Tanti talenti persi dopo l'addio all'Atalanta?

"È sempre difficile il passaggio nelle grandissime squadre. Alcuni si sono inseriti molto bene. Penso a Bastoni nell'Inter o a Mancini, e anche a Cristante, nella Roma. Altri sono rimasti invischiati nelle difficoltà delle loro squadre".