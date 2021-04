Gasperini torna sulla Champions: "Abbiamo dato più fastidio noi al Real rispetto al Liverpool"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato con la Fiorentina, mister Gian Piero Gasperino è tornato anche sull'eliminazione patita in Champions contro il Real: "Di quelle due partite col Real ci rimane l'amaro in bocca, non era facile vincere 2-0 a Madrid. Abbiamo avuto la sensazione di dargli fastidio, più del Liverpool. Peccato, sono state due garae un po' strane. Cosa manca all'Atalanta? Abbiamo fatto una buona Champions. Dobbiamo essere concentrati su quello che il tipo di manifestazione può lasciarci", le dichiarazioni del tecnico della Dea.